«Aspettando Cioccolatò», ecco come partecipare all’evento più goloso di Torino

TORINO - Manca ormai pochissimo ad «Aspettando Cioccolatò», la kermesse realizzata in collaborazione con la Camera di Commercio di Torino che, di fatto, anticipa di qualche mese la ben più nota manifestazione «Cioccolatò», ospitata a Torino nel novembre del 2017. L’evento, realizzato per esaltare le produzioni artigianali della tradizione cioccolatiera locale, si svolgerà dal 24 al 26 marzo in via Carlo Alberto.

Come partecipare ad Aspettando Cioccolatò

C’è tempo da domani all’8 marzo per rispondere alla call lanciata dalla Città e dalla Camera di Commercio per partecipare ad «Aspettando Cioccolatò». L’iniziativa, aperta a 30 produttori, vuole promuovere l’eccellenza del territorio nella produzione di cioccolato, pasticceria, gelateria e bevande al cioccolato. Coinvolte in questo progetto le associazioni locali di categoria dell’artigianato e del commercio: un modo chiaro per valorizzare la produzione locale attraverso una tre giorni di vendita, degustazioni e dimostrazioni. Alla call potranno quindi rispondere i produttori artigianali di cioccolato, pasticceria e gelati con sede a Torino e nell’area metropolitana. Nel caso di disponibilità, verranno anche ammessi produttori con sede sul territorio regionale.

Aspettando Cioccolatò, giorni e orari

«Aspettando Cioccolatò» rappresenta un’anteprima del nuovo format di CioccolaTò che avrà il suo primo appuntamento nel mese di novembre. Lo scenario dell’evento? L’area pedonale di via Carlo Alberto nei seguenti giorni e orari: venerdì 24 marzo dalle 10,30 alle 22, sabato 25 marzo dalle 10 alle 23 e domenica 26 marzo dalle 10 alle 20. Regolamento e domanda di partecipazione sono scaricabili dal sito www.to.camcom.it/aspettando-cioccolato