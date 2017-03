Genna fuori dall'acqua, termina così la storia del battello-ristorante naufragato nel Po

TORINO - Si chiude così la triste storia di Genna, la barca-ristorante naufragata durante l'alluvione che lo scorso novembre colpì violentemente Torino. Dopo i primi tentativi falliti per estrarla dal fiume, oggi i vigili del fuoco riescono nell'impresa e la pesante barca lascia finalmente le acque del Po. Adagiata sulla riva del fiume, per Genna è prevista la demolizione nei prossimi giorni.

L'operazione di recupero

Le prime operazioni non erano andate a buon fine poichè la barca era risultata troppo pesante rispetto agli strumenti a disposizione. Sarebbe stato stimato un peso approssimativo di circa 35 tonnellate a fronte delle 90 effettive del battello. Le operazioni di oggi invece, condotte congiuntamente da tecnici del Comune, vigili del fuoco, polizia municipale e protezione civile, sono andate a buon fine. Serbatoio, passerella, scaletta d'ingresso e altre parti facilmente smontabili sono state rimosse dall'autogru, grazie all'ausilio della fiamma ossidrica. I vigili del fuoco hanno poi ripulito il ballatoio e operato dei buchi all'imbarcazione per far defluire limo e detriti vari che vi si erano depositati, rendendo l'imbarcazione ben più pesante del previsto. E' in seguito intervenuta nuovamente la gru che ha sollevato l'imbarcazione per adagiarla sulla riva del fiume, questa volta senza particolari difficoltà.