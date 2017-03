La pioggia spazza via la Primavera in anticipo: a Torino in arrivo maltempo e freddo

TORINO - Vi eravate abituati al sole caldo di ieri? Godetevi questo accenno di «primavera in anticipo» ancora oggi, perché da domani le cose sono destinate a cambiare radicalmente. Sì, perché se il termometro oggi arriverà a toccare addirittura i 17° nel momento più caldo della giornata, domani le temperature scenderanno in picchiata fino a 5°. Insomma, una variazione mica da poco in nemmeno 24 ore.

Prudenza in montagna, in città pioggia a partire da domani

Ultimo giorno di sole dunque, visto che sia venerdì che sabato saranno due giornate contraddistinte da maltempo, pioggia e temperature più basse. La giornata peggiore? Quella di domani, con precipitazioni attese nel pomeriggio e un termometro che ballerà tra i 5° e i 9° gradi. Situazione analoga anche sabato, anche se farà un po’ più caldo. Per i primi miglioramenti bisognerà aspettare invece domenica, quando ormai il weekend dei torinesi volgerà al termine. Da monitorare la situazione in montagna: gli sbalzi di temperatura, il caldo e soprattutto il vento, aumentano il rischio valanghe. Buone notizie per quanto riguarda l’emergenza inquinamento: la situazione è già migliorata in questi giorni e le piogge imminenti potrebbero contribuire a «spazzare» via lo smog rimasto.