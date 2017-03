Incendio all’alba a Leinì, distrutti dalle fiamme due tir in viale Europa

LEINI - Fumo e fiamme all’alba a Leinì in viale Europa. Intorno alle 6.10 un incendio ha completamente distrutto due tir Iveco adibiti al trasporto di giostre per bambini. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco che, al momento, non hanno ancora accertato quale sia stata la causa, anche se non è assolutamente esclusa l’ipotesi del dolo.