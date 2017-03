Appendino e la Giunta in diretta su Facebook: flop o progetto da rilanciare?

TORINO - Un’iniziativa apprezzata e pubblicizzata sui social network, ma misteriosamente finita nel dimenticatoio. Di cosa stiamo parlando? Della Giunta in diretta su Facebook, indiscutibile novità portata da Chiara Appendino nel mondo politico torinese. La sindaca, a due giorni dal ballottaggio con Piero Fassino, aveva annunciato il cambiamento sui social network: «Alle 18:30 io e gli Assessori, saremo in diretta qui su Facebook per rispondere alle vostre domande. Se verremo eletti organizzeremo una riunione di Giunta online ogni mese durante la quale risponderemo ai cittadini, per confrontarci con i torinesi». Dopo otto mesi d’amministrazione però, le Giunte online organizzate sono solamente due. Due su un totale di quarantadue.

Chiara Appendino annuncia un nuovo modo di comunicare e di confrontarsi con i cittadini (© )

Migliaia di commenti e visualizzazioni, ma la Giunta non va più online

E’ infatti dall’8 novembre che la Giunta non si presenta più davanti alle videocamere e non entra così negli smartphone, nei tablet e nei pc dei torinesi. Un’uscita di scena apparentemente immotivata, visto che i precedenti appuntamenti avevano riscosso un grandissimo successo. Dopo la vittoria pentastellata alle elezioni, la prima Giunta si era riunita a Palazzo Civico il 2 agosto, permettendo così a tutti i torinesi di conoscere meglio i nuovi assessori. Un video visto da 43.000 persone, commentato da 1000 persone. Un modo particolarmente efficace per informare e allo stesso tempo colmare il vuoto tra istituzioni e cittadini. Simile successo per l’appuntamento dell’8 novembre, capace di ottenere un ottimo riscontro nonostante un piccolo calo rispetto al video precedente. Da quel momento la Giunta si è riunita solo in forma privata, senza andare mai online.

Giunta in diretta, quale futuro? I temi di confronto non mancano

Un peccato, come sottolineato da diversi cittadini e nostri lettori, che speravano che l’iniziativa potesse avere seguito. Anche perché gli argomenti d’attualità e i temi di discussione e confronto ultimamente non mancano di certo: dallo smog all’alluvione, passando per il Moi, il Salone del Libro e Barattolo (l'ex Suk). Argomenti cari ai torinesi. Rendere visibile il Consiglio comunale anche su Facebook ha rappresentato senza dubbio una miglioria dal punto di vista della trasparenza, ma la Giunta in diretta pareva essere il vero punto forte di questa piccola rivoluzione comunicativa. Quale futuro dunque per quest’iniziativa? Verrà accantonata o rilanciata? Lo può chiedere chiunque, utilizzando proprio l’hashtag utilizzato mesi fa: #ChiediAllaGiunta