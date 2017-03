Animali in pericolo, trovate polpette avvelenate a Orbassano

TORINO - E' transennata con nastro rosso e bianco l'area di Orbassano in cui sono stati ritrovati dei bocconi avvelenati. Torna ancora una volta l'incubo, per cani e padroni, del cibo manomesso e abbandonato nei parchi. I residenti della città hanno dato notizia della morte di un cane negli scorsi giorni e hanno prontamente segnalato alla polizia le aree sospette. Nella zona verde di via Quasimodo infatti sono state ritrovate delle polpette sospette. Gli agenti hanno dunque isolato l'area e hanno piazzato alcuni cartelli per avvisare i padroni del pericolo.

Aree a rischio

Grazie alla segnalazione di uno dei residenti di Orbassano, la polizia è potuta intervenire delimitando le aree in cui sono state ritrovate tracce del cibo avvelenato che verrà presto analizzato. Nella zona residenziale della città in prossimità del cimitero comunale, in un'aiuola al ciglio della strada, sono state rinvenute le polpette sospette. Gli agenti sono attualmente a lavoro per rintracciare i responsabili dell'atto criminoso e invitano chiunque avesse informazioni utili a riguardo a farle pervenire al comando.