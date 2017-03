«Mi ammazzo, vi dico dove troverete il mio corpo»: poliziotti salvano anziano dal suicidio

TORINO - Una vita salvata, a volte, vale più di mille arresti. Ha dell’incredibile quanto accaduto nella notte appena trascorsa, con gli agenti della Questura di Torino che sono riusciti a salvare un uomo in evidente stato di disperazione da un tentativo di suicidio. Era stato l’uomo stesso, poco prima, a chiamare la centrale operativa: «Voglio togliermi la vita, vi dico dove troverete il mio corpo».

La telefonata, la corsa disperata e il salvataggio

La telefonata ha immediatamente allarmato gli agenti del commissariato Mirafiori, che si sono precipitati all’interno dell’area verde indicata dall’aspirante suicida, un uomo di 60 anni. Dopo non poche difficoltà dovute al tempo e al luogo, i poliziotti sono riusciti a rintracciare l’uomo. Quest’ultimo, molto agitato, ha minacciato di portare a compimento il suicidio se gli agenti gli si fossero avvicinati. Dopo una lunga trattativa e mediazione, i poliziotti sono riusciti a fargli cambiare idea e il 60enne ha gettato a terra l’arma. Accompagnato in ospedale, ha rivelato agli agenti i motivi che l’avevano spinto a provare questo gesto estremo: problemi di carattere economico famigliare. Per fortuna, grazie alle competenze del personale della polizia di stato, la serata di disperazione non si è trasformata in tragedia.