Borseggiatore sbaglia obiettivo e sul pullman prova a rapinare un poliziotto

TORINO - Voleva approfittare della confusione sul pullman per sfilare qualche portafoglio o cellulare dalla tasca di ignari passeggeri. Ma per sfortuna ha messo la mano nella tasca sbagliata, in quella di un poliziotto del Commissariato Barriera di Milano fuori servizio che si trovava a bordo del mezzo pubblico. Quando quest’ultimo si è accorto che qualcuno gli stava portando via lo smartphone ha reagito d’istinto bloccando il ladro, un ventenne romeno residente nel campo nomadi di via Germagnano, dal braccio.

Tentata fuga a spintoni

Vistosi afferrato, il malvivente ha provato a guadagnare la via di fuga spintonando dapprima l’agente fuori servizio e poi i passeggeri. Provvidenziale è stato l’intervento di altri due poliziotti presenti sul bus che lo hanno definitivamente fermato e arrestato per rapina impropria.