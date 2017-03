San Luigi di Orbassano, 10.000 firme per salvare il reparto di Oftalmologia dalla soppressione

ORBASSANO - La notizia della soppressione del reparto di oftalmologia dell’ospedale San Luigi di Orbassano non è affatto andata giù a diverse persone. Diecimila per la precisione. Forte di queste cifre, questa mattina, una delegazione di cittadini ha consegnato una petizione a Daniele Ruffino, vicepresidente del Consiglio regionale. La richiesta dei 10.000 petitori è piuttosto chiara e non ammette repliche: «Il reparto di oftalmologia dell’ospedale San Luigi di Orbassano non deve essere soppresso".

San Luigi, lo spettro del declassamento

Soppressione che, come annunciato già lo scorso novembre, è diventata realtà da inizio anno. Un disagio non da poco per i tanti pazienti (soprattutto anziani con meno possibilità di spostarsi) e residenti della zona, che sperano di cambiare idea all’assessorato alla Sanità. Il ragionamento, di fatto, va oltre il reparto di oftalmologia: il rischio, la paura delle persone che hanno firmato, è che la soppressione sia solo un primo passo decisivo verso il declassamento di una struttura importante e cruciale in quella zona di territorio.

Quale futuro? La palla passa al Consiglio regionale

La direzione sanitaria aveva già provato a tranquillizzare gli scettici: «L’attività ambulatoria rimarrà a Orbassano. La concentrazione dell’attività oculistica più complessa contribuirà ad incrementare ulteriormente i già eccellenti livelli di qualità di erogazione delle cure». Quale futuro dunque? La palla passa ora all’ufficio di presidenza Consiglio regionale. I cittadini chiedono a gran voce che un punto di riferimento rimanga, anche in forma diversa, ma capace di garantire la presenza sul territorio.