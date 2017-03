Saviano, Mentana e Dario Argento: grandi ospiti a Torino per Biennale Democrazia

TORINO - 246 protagonisti nazionali e internazionali, 106 appuntamenti in programma per 5 giorni tutti dedicati al dibattito culturale. Biennale Democrazia torna a Torino e punta ad andare ben oltre i numeri. Come per gli scorsi anni, i protagonisti del dibattito saranno i profondi cambiamenti politici e culturali che la nostra società attraversa. "Uscite d'emergenza", il titolo della V edizione dell'evento, riassume molto bene lo spirito con cui quest'anno ci si approccerà al tema, toccando vari ambiti e partendo dagli spunti proposti dai cittadini. La manifestazione, presieduta da Gustavo Zagrebelsky, si svolgerà a Torino dal 29 marzo al 2 aprile con un programma ricco di ospiti d'eccezione.

L'inaugurazione

Inaugura i lavori il 29 marzo il presidente dell'Inps Tito Boeri, con un intervento alle 18,00 al Teatro Regio, dal titolo 'Populismo e stato sociale nelle democrazie industrializzate'. La prima giornata dell'evento, come da tradizione, si concluderà poi con lo spettacolo serale, sempre al Regio, proposto dall'Orchestra di Piazza Vittorio. "Il giro del mondo in 80 minuti" sarà un viaggio allegorico attraverso il modo di fare musica multietnica: la nave partirà per una destinazione ignota, l'unica conditio sine qua non per salire a bordo sarà quella di portare con sé una canzone.

Grandi nomi alla Biennale

Durante i giorni della Biennale si parlerà di scienza, filosofia, tecnologia, arte, economia e diritto con ospiti straordinari. Parteciperanno lo scrittore Nicolai Lilin, l'esperto di scienze sociali Bernard Manin e il blogger Evgeni Morozov. Tra le donne, la scienziata Elena Cattaneo, l'Imam donna Sherin Khankan e il sindaco di Lampedusa Giusi Nicolini. Ancora, prenderanno parte alla discussione attraverso interventi e dibattiti Emma Bonino, Dario Argento, Massimo Cacciari, Mario Calabresi, Maurizio Molinari, Lucia Annunziata e, tra i relatori, Enrico Mentana. La chiusura della manifestazione è stata affidata all'eloquio di Roberto Saviano, che terrà al Regio, domenica 2 aprile, una lezione dal titolo "Il racconto del potere", in collaborazione con scuola Holden. La riflessione conclusiva dell'evento punterà ad analizzare i meccanismi del potere criminale e come, al giorno d'oggi, organizzazioni malavitose e terroristiche riescano ad attrarre giovani all'interno delle loro maglie.

Le novità dell'edizione 2017

Uno dei principale obiettivi di "Uscite d'emergenza" è stato coinvolgere maggiormente la cittadinanza: attraverso due call, "Diventa autore di BD 2017" e "Organizzazioni culturali per BD 2017", è stato possibile organizzare l'evento con il supporto attivo dei cittadini. Nella stessa ottica sono stati selezionati sei progetti proposti dalle associazioni studentesche. L'attenzione agli spunti del pubblico sembra essere, per quest'anno più che mai, uno dei pilastri della manifestazione. Una seconda importante novità riguarda gli spazi che accoglieranno Biennale. Oltre alla tradizionale partecipazione del Teatro Regio di Torino, del Carignano e del Circolo dei Lettori, diversi appuntamenti saranno organizzati presso la Fondazione Merz, la Scuola Holden, il Film Commission, il Polo del '900, l’Auditorium Vivaldi e Palazzo Civico.

Ingresso gratuito fino a esaurimento posto

Così come accadeva gli anni scorsi, l'ingresso è gratuito per tutti gli appuntamenti fino a esaurimento dei posti disponibili. Fanno eccezione a questa regola gli spettacoli in programma al Teatro Regio mercoledì 29 marzo e sabato 1 aprile. I biglietti potranno essere ritirati a partire da un'ora prima dell'evento, presso la sede in cui si svolge l'incontro. Per chi volesse evitare le file e avere la certezza di un posto riservato, sarà possibile effettuare una prenotazione anticipata al costo di 5 euro. Il servizio sarà disponibile dal 6 marzo presso la biglietteria in via San Francesco da Paola 6, dal lunedì al sabato dalle 10.30 alle 18.30 (info: 011/01124777, bdtickets@comune.torino.it) oppure online sul sito www.vivaticket.it.