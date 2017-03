Tragedia in corso Sebastopoli, muore un pedone investito da un mezzo di raccolta rifiuti

TORINO - Un fatale incidente si è verificato poco fa, intorno alle ore 15:00, in corso Sebastopoli. Un mezzo di raccolta rifiuti, un comparatore al lavoro per conto di Amiat, ha investito un pedone e l’ha ucciso. Inutili i soccorsi sul posto, per la vittima non c’è stato nulla da fare. Nel luogo dell’incidente è arrivata anche la Squadra Infortunistica della polizia municipale, per i consueti rilievi del caso. Disagi al traffico veicolare, con le linee 5,12 e 55 (direzione centro città) deviate su corso Sebastopoli e via Tripoli. Seguiranno aggiornamenti.