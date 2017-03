Autobus in fiamme in corso Agnelli, momenti di paura per i passeggeri della linea 2

TORINO - Attimi di paura tra i passeggeri dell'autobus che oggi, 2 marzo, ha preso fuoco in corso Agnelli, di fronte allo stabilimento di Mirafiori. E' stata questione di pochi minuti, prima che la conducente del mezzo pubblico si accorgesse del problema e si affrettasse a far scendere le persone a bordo. Fortunatamente non ci sono stati feriti, ma la circolazione è stata bloccata nella corsia di corso Agnelli in direzione centro per consentire il lavoro dei vigili del fuoco.

L'intervento dei vigili del fuoco

L'autobus della linea 2 stava prestando regolarmente servizio quando l'autista si è reso conto che qualcosa non andava: dal motore a metano fuoriusciva del fumo. La conducente ha dunque accostato presso la fermata di via Rignon e, dopo aver evacuato il pullman, ha tentato lei per prima di domare le fiamme che si propagavano dalla parte posteriore del veicolo. Nonostante l'uso di un intero estintore, l'incendio è stato fermato solo grazie all'arrivo del vigili del fuoco.