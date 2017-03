L’unico barista del comune sparisce durante il Carnevale di Ivrea, ricerche in corso

LUGNACCO - L’ultima volta che la sua famiglia lo ha visto è stato prima che uscisse per andare al Carnevale di Ivrea. Domenica, da quanto si apprende, primo giorno della battaglia delle arance, è stato accompagnato al pronto soccorso e dimesso poche ore dopo, in serata, e da lì non si sono più avute sue notizie. C’è apprensione a Lugnacco, paese che conta poco più di 370 abitanti in Val Chiusella, per Costantin Bercea, quarantanovenne di origine romena, «noto» perché gestisce l’unico bar e negozio di alimentari del piccolo comune. La famiglia ha sporto denuncia ai carabinieri e sono già iniziate le ricerche dell’uomo da parte di vigili del fuoco, protezione civile, carabinieri e volontari.