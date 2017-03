Allarme bomba a Porta Nuova, controllato trolley sospetto: evacuata la zona

TORINO - Attimi di paura in pieno centro a Torino. Verso le 10 di questa mattina, un allarme bomba ha svegliato malamente la stazione di Porta Nuova. Un cane addetto al controllo degli esplosivi si è fermato davanti a un trolley abbandonato in piazza Carlo Felice, proprio di fronte alla stazione, e ha iniziato ad abbaiare. Per precauzione è stata chiusa la metropolitana e il traffico veicolare della zona è stato deviato.

L'intervento degli artificieri

Poco dopo il robot degli artificieri è entrato in azione e la valigia è stata fatta "brillare" verso le 11. E' risultato che il bagaglio contenesse solo vestiti e nessun ordigno. Dopo circa un'ora di disagi la situazione è tornata alla normalità: il traffico ha ripreso a scorrere regolare e la metropolitana è stata riaperta.