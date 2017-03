Domenica ecologica: i 5 appuntamenti imperdibili per godersi la città

TORINO - Tutti pronti a dedicare un'intera giornata all'ambiente? Domenica 5 marzo i torinesi lasceranno, volenti o nolenti, a casa l'auto in occasione dell'iniziativa comunale "Domenica ecologica». Questo fermerà le attività della città? No di certo. "Domenica ecologia" infatti vuol dire ambiente, solidarietà, benessere e tanti appuntamenti imperdibili. Vediamo insieme di cosa si tratta.

Just the Woman I Am

Per gli amanti del fitness e non solo è stata organizzata la corsa/camminata non competitiva "Just the Woman I Am». L'evento, che partirà alle 16.00 di domenica da piazza San Carlo, sta riscuotendo un grandissimo successo: a oggi, sono oltre 13.000, tra uomini e donne, a essersi iscritti. La manifestazione si pone come obiettivo primario quello di promuovere il movimento e l'attività fisica, non solo come buona prassi di comportamento, ma come vera e propria terapia, in termini di prevenzione, cura e riabilitazione. Perchè dunque non passare la domenica vestiti di rosa a correre per una buona causa?

Torino VS Palermo

Domenica è giorno di partita e i tifosi non si faranno certo fermare dal blocco delle auto. Il Comune pensa anche a loro e per raggiungere lo stadio Grande Torino, dove si giocherà il match Torino-Palermo, raddoppia i bus e tram del «servizio calcio»: linee 4, 10 e 17. Un'ottima occasione per godersi la squadra granata trascorrendo la giornata all'aria aperta.

Expo Casa

Si affrettino gli amanti dell'interior design. All'Oval del Lingotto Fiere è previsto infatti per domenica 5 marzo l'ultimo giorno di ExpoCasa, un appuntamento imperdibile sul tema dell'arredamento e delle idee per abitare. Il salone aprirà le porte alle 10 del mattino e si concluderà alle 20 di sera. Lingotto è facilmente raggiungibile con la metropolitana che, in occasione della domenica ecologica, sarà in servizio dalle 5.30 del mattino all’1 di lunedì notte, con un incremento dei treni tra le 10 e le 19.

Carvè Turin

Non si dimentichi inoltre che domenica 5 marzo si terrà, al parco della Pellerina, la festa conclusiva del Carvè Turin. Tra maschere e coriandoli, questa sembra essere un'altra straordinaria idea per trascorrere la giornata con tutta la famiglia e in perfetta armonia con l'ambiente.

«Bentornata domenica a piedi» e «Attaccati al tram»

Per sensibilizzare i cittadini sul tema della mobilità, il notiziario "Eco della città" propone inoltre due appuntamenti: il primo dal titolo «Bentornata domenica a piedi» in Piazza Castello alle ore 10.30 e il secondo, «Attaccati al tram», sul tema del trasporto pubblico, a bordo della linea storica numero 7 con partenza alle 11.15, sempre da Piazza Castello.

Ricordiamo infine che durante le domeniche ecologiche il Comune di Torino, insieme al Gruppo Trasporti Torinesi, ha programmato per l’intera giornata un potenziamento del servizio dei mezzi pubblici, con passaggi più frequenti di bus e tram. Sono valide inoltre le stesse deroghe previste durante i blocchi dei veicoli diesel.