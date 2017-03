Riforniva di droga tutta San Salvario: in casa scoperti kg di eroina, cocaina e marijuana

TORINO - Scoperta, durante regolari attività di controllo sul territorio, una considerevole partita di droga destinata a raggiungere San Salvario. G. O, cittadino albanese di 36 anni, con numerosi precedenti penali a suo carico, pare fosse solito trasportare la droga dal suo appartamento in zona Mirafiori al quartiere di Barriera Nizza e di Mirafiori sud per rifornire le varie piazze di spaccio. L'uomo è attualmente in stato di arresto presso la locale Casa Circondariale «Lorusso e Cutugno» su disposizione del P.M Bucarelli.

Eroina, Cocaina e Marijuana

I servizi di osservazione e pedinamento hanno portato alla luce i numerosi spostamenti sospetti di G.O. confermando che l'uomo deteneva una grande quantità di stupefacenti e che ricoprisse il ruolo di organizzatore, nonché custode, delle sostanze da smerciare all’ingrosso. La polizia ha dunque passato in perquisizione l'appartamento dell'uomo dove ha ritrovato un ingente quantitativo di droga, di differenti tipologie. Nello specifico, sono stati sequestrati quasi 2 kg di eroina pura, oltre 3,6 kg di cocaina, anch’essa allo stato puro, e circa 20 kg di marijuana