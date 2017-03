Appendino annuncia: «La Giunta torna in diretta su Facebook»

TORINO - La Giunta torna in diretta. Ad annunciarlo, pochi minuti dopo la nostra segnalazione, è proprio la sindaca Chiara Appendino. L'iniziativa, accolta con favore dai cittadini torinesi, dopo due appuntamenti era stata sospesa dallo scorso 8 novembre. Oltre tre mesi di silenzio inaspettato, che avevano spinto i nostri lettori a chiederci chiarimenti.

La Giunta torna in diretta il 21 marzo, ce lo annuncia Chiara Appendino (© )

Appendino: "Torniamo online il 21 marzo"

Abbiamo rivolto lo stesso quesito a Chiara Appendino e la risposta della sindaca non si è fatta attendere: "Avete ragione, in questi mesi di assestamento non è stato semplice dare continuità al progetto. Torneremo il 21 marzo». C'è quindi anche una data: tra qualche settimana gli assessori torneranno online per rispondere alle domande dei cittadini. Tanti gli argomenti possibili di dibattito: dallo smog all’alluvione, passando per il Moi, il Salone del Libro e Barattolo (l'ex Suk). La Giunta tornerà ad occupare gli schermi. Chi avesse piacere quindi, si segni l'appuntamento sul calendario: la Giunta tornerà a occupare gli schermi degli smartphone, tablet e pc dei torinesi.