La droga viaggia in bicicletta, pusher-biker fermato in corso Unione Sovietica

TORINO - Si muoveva velocemente in bicicletta, portando dosi da un cliente all’altro. E’ stato arresto in corso Unione Sovietica in pusher-ciclista, fermato dagli agenti del Commissariato San Secondo proprio mentre si trovava a bordo del mezzo di trasporto. Quando ha visto i poliziotti, lo spacciatore ha deglutito due ovuli e si è messo in bocca alcune banconote. Una mossa disperata, che non gli ha comunque consentito di sfuggire all’arresto. L’uomo, un 34enne nigeriano con numerosi precedenti penali, è stato arrestato per spaccio e denunciato per incauto acquisto. A casa dello spacciatore, in un successivo sopralluogo, gli agenti hanno ritrovato anche diversi cellulari e tablet di dubbia provenienza.