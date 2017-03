La Mole Antonelliana si tinge di rosa per la corsa delle donne, Just The Woman I Am

TORINO - Stasera, a partire dalle ore 19, la Mole Antonelliana si tingerà di rosa. Il simbolo di Torino vestirà il colore che rispecchia per eccellenza il gentil sesso in omaggio di Just The Woman I Am, la corsa delle donne che sostiene la ricerca sul cancro. L’evento è in programma il 5 marzo alle ore 16, motivo per cui la Mole rimarrà colorata di rosa sino a domenica sera.

Just The Woman I Am il 5 marzo a Torino

Grande l’attesa per la corsa/camminata non competitiva, appuntamento giunto ormai alla quarta edizione. Le previsioni meteo, seppur non ottimali, non sembrano aver scoraggiato i torinesi: sono già più di 13.000 le persone che hanno deciso di partecipare all’iniziativa, ma le iscrizioni rimangono aperte sino a domenica. A tagliare il nastro e dare via alla corsa sarà Chiara Appendino, che parteciperà a Just The Woman I Am insieme alla figlia Sara, rigorosamente in passeggino. Oltre alla fine primario, ossia sostenere la ricerca sul cancro, la giornata di festa servirà anche per sensibilizzare su tutti i temi che avvolgono l mondo femminile: dalla violenza alla discriminazione, passando per l’affermazione sociale. Intanto, stasera, appuntamento sotto la Mole per «Illuminare» di rosa la nostra Torino.

DOMENICA ECOLOGICA IL 5 MARZO, GLI EVENTI IN CITTA’

DOMENICA ECOLOGICA IL 5 MARZO, I DIVIETI PER LE AUTO