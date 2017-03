Torino Comics 2017, il mondo dei fumetti prende vita

TORINO - Anche quest’anno torna al Lingotto Fiere l’appuntamento con Torino Comics. La kermesse, giunta quest’anno alla sua XXIII edizione, promette un programma sempre più ricco di eventi e sorprese dopo il già grandissimo successo dell’edizione 2016 che ha visto la partecipazione di oltre 55.000 visitatori. La manifestazione dedicata interamente a tutti gli appassionati del mondo dei fumetto, manga, anime, cinema e videogiochi si svolgerà dal 21 al 23 aprile e prevederà, come di consueto, la presenza di tante bancarelle che rendono il Torino Comics uno dei luoghi più frequentati dai collezionisti.

I primi ospiti ufficiali di Torino Comics 2017

Tra le tante novità di quest’anno si segnala l’annuncio dei primi ospiti del Torino Comics 2017: Tine Maire Riis e Nikita Cosplay, due cosplayers di fama internazionale. La loro presenza afferma ancora una volta l’intenzione e la volontà di trasformare il Torino Comics in un vero e proprio evento internazionale dedicato al Cosplay. Le due ospiti saranno impegnate come giurate dei contest di sabato e di domenica durante i quali per la prima volta si svolgeranno le qualificazioni italiane del circuito internazionale ICL – International Cosplay League, che porteranno un cosplayer singolo e una coppia alla finale di settembre al Japan Weekend di Madrid.

Torino Comics 2017

CLICCANDO QUI avrete un gustoso assaggio di quello che vi aspetta. Per restare informati sul ricchissimo programma di eventi nonché sugli ospiti che verranno annunciati e che parteciperanno alla tre giorni dedicata al mondo dei fumetti vi invitiamo a continuare a seguirci.