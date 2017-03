La linea 1 della metropolitana si estende verso Rivoli: 3,4 chilometri e 4 nuove stazioni

TORINO - Con l’annuncio del via libera dato dal pre Cipe al progetto per il prolungamento della metropolitana da Collegno a Cascine Vica, Regione Piemonte e Comune di Torino hanno già iniziato a pensare alla progettazione e alla futura realizzazione delle nuove stazioni e, di fatto, del nuovo capolinea. Un’estensione di 3,4 chilometri all’attuale tracciato, un percorso che si svilupperà a Collegno lungo via De Amicis fino all’incrocio con corso Pastrengo, per poi passare sotto alla ferrovia Torino/Modane e lungo corso Francia, fino alla frazione di Cascine Vica a Rivoli, in corrispondenza dell’intersezione con la tangenziale Est. Quattro le stazioni previste che porteranno oltre l’attuale capolinea Fermi.

Investimento da 300 milioni di euro

Per realizzare il nuovo tracciato della linea 1 della metropolitana è stato approvato un investimento da 300 milioni di euro. Per il primo lotto, quello che comprende le due stazioni Certosa e Collegno Centro, servono 123,7 milioni di euro, di cui 90 sono stati stanziati dal decreto Sblocca Italia e 33,7 prelevati dal Fondo di sviluppo e coesione.

Il commento di Comune e Regione

Tutti felici per il primo tassello del prolungamento della metropolitana. «Si tratta di una notizia molto positiva per la Città di Torino», ha commentato l’assessore ai Trasporti della Città di Torino, Maria Lapietra, «l’Amministrazione, insieme a Infra.To, avvierà al più presto l'iter per avviare la gara per affidare l'incarico». Per la Regione han parlato il presidente Sergio Chiamparino: «Un risultato importantissimo, che corona un lungo lavoro frutto di un impegno corale che ha visto la Regione in prima fila e che ora dovrà essere realizzato nel minor tempo possibile».