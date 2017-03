Grosso albero si sradica e cade addosso a un ciclista: tragedia sfiorata in corso XI Febbraio

TORINO - Tragedia sfiorata in corso XI Febbraio dove un albero si è sradicato e si è letteralmente abbattuto in strada, cadendo addosso a un ciclista di passaggio. E’ successo verso l’1:30 di notte. Immediati i soccorsi alla vittima dell’incidente, trasportato al Pronto Soccorso dell’Ospedale Gradenigo: il ciclista, non in gravi condizioni, è stato sottoposto a esami clinici approfonditi e verrà dimesso in mattinata.

Gli interventi per mettere in sicurezza la zona

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale e i Vigili del Fuoco, anche perché l’albero, cadendo, ha abbattuto parte della rete aerea di Gtt. Dopo diverse ore di lavoro, il personale della Gtt è riuscito a rimuovere le parti pericolanti e a ripristinare la rete aerea, consentendo così al traffico di poter tornare regolare nella zona. L’albero, caduto sulla banchina e in strada, è stato tagliato.