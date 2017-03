Mille euro guadagnati in un solo pomeriggio: preso il super pusher di San Salvario

TORINO - Vendeva dosi di cocaina a tutto il quartiere, guadagnando cifre astronomiche ogni giorno: sono stati i carabinieri a porre fine al business illegale del super pusher di San Salvario, arrestato ieri pomeriggio (intorno alle ore 18) all’incrocio tra via Berthollet e via Principe Tommaso per detenzione e spaccio di droga.

L'arresto e la corsa in ospedale

Lo spacciatore, un senegalese di 34 anni, è stato notato dai militari mentre cadeva una dose di cocaina a un 51enne di Santena. Non appena sono intervenuti i carabinieri, il pusher ha ingoiato le dosi che teneva in bocca. Trasportato con urgenza alle Molinette, l’africano è stato sottoposto a uno specifico esame radiologico che ha permesso di trovare quattro grossi ovuli di droga nascosti in una cavità gastrica. Nelle tasche del fermato, i carabinieri hanno scoperto e sequestrato tre telefoni cellulari: quest’ultimi non hanno smesso di squillare per tutta la giornata, con centinaia di telefonate in arrivo. Nelle tasche dell’uomo vi erano 1000 euro in contanti, il profitto di un normalissimo pomeriggio di lavoro. Una cifra davvero notevole, che spiega l’importanza dell’arresto del super pusher.