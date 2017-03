Droga nelle scuole del torinese, il cane «Quark» in azione tra gli studenti di un liceo

ORBASSANO - La droga gira nelle scuole del torinese. Non di certo una novità forse, ecco perché ieri mattina, i carabinieri hanno effettuato un controllo al liceo Amaldi di Orbassano. In collaborazione con l’unità cinofila di Volpiano, i militari sono riusciti a porre fine all’attività illecita di un giovane di 20 anni, arrestato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

La perquisizione a casa del giovane e il ritrovamento della serra

Il giovane è stato trovato in possesso di una modifica quantità di marijuana, ma la successiva perquisizione condotta dal cane antidroga Quark nella casa del ragazzo ha permesso di recuperare 380 grammi di sostanza stupefacente in fase di essiccamento, una serra artigianale allestita nel garage e della droga sbriciolata, pronta per essere venduta. I carabinieri hanno anche sequestrato 750 euro in contanti, divisi in banconote di vario taglio, un bilancino di precisione e il kit per il confezionamento. Nel corso della medesima attività sono stati segnalati alla Prefettura di Torino due studenti trovati possesso di hashish.