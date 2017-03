Droga a San Salvario: ancora disordini nel quartiere della movida

TORINO - Due uomini sono stati arrestati dagli agenti della Squadra Volante nei pressi del quartiere di San Salvario. Si tratta di un cittadino di 40 anni di origini albanesi e di un ventenne egiziano. Il primo è stato trovato in possesso di 40 grammi di cocaina in via Sant'Anselmo, il secondo invece è stato tratto in arresto in via Saluzzo e, all'interno della sua abitazione, gli agenti hanno scoperto un'ingente quantità di denaro contante.

Gli accertamenti degli agenti

Il permesso di soggiorno del quarantenne albanese è risultato scaduto lo scorso novembre e, a suo carico, gravano diversi precedenti penali. Per quanto riguarda il ragazzo egiziano invece, la perquisizione condotta dagli agenti nel suo appartamento, ha fatto emergere tutto l’occorrente per il confezionamento di dosi di stupefacenti, oltre a considerevoli dosi di marijuana e hashish. Nel corso della medesima operazione, è stato denunciato un altro ventenne egiziano e altri due cittadini stranieri, messi a disposizione dell’Ufficio Immigrazione in quanto risultati irregolari sul territorio nazionale.