«Il grattacielo della discordia»: nuovi ostacoli alla riapertura del cantiere

TORINO - Ci troviamo di fronte a un triangolo, tuttt'altro che amoroso, tra il presidente della regione Sergio Chiamparino, la defunta società Coopsette e l'indecisa Cmb. La risoluzione della controversia tra i tre attori protagonisti di questa soap opera pare ancora lontana e, intanto, il grattacielo che fu progettato per ospitare gli uffici della Regione resta immobile e deperisce.

Flash back sul grattacielo

Facciamo dunque un passo indietro per cercare di ricostruire cosa abbia portato un progetto da 260 milioni di euro a restare fermo per anni. Inizialmente l'appalto era stato affidato all’Ati, capeggiata dalla fallita società Coopsette, la quale aveva raggiunto il completamento dell'opera per un buon 80%. Al fallimento di questa, era stata indetta dunque una seconda gara di appalto che ha visto subentrare Cmb. La società modenese tuttavia appare, a oggi, ancora tentennante nel prendere pieno possesso del nuovo progetto. Perchè?

Problemi di collaudo

Cmb pretenderebbe dalla Regione un "collaudo intermedio" dei lavori, al fine di sgravarsi da ogni responsabilità nel momento in cui fossero stati commessi errori precedenti al suo subentro. Dalla Regione Piemonte la risposta è secca su questo punto: un collaudo intermedio non è necessario, nè previsto dal codice. Le ragioni di tale "braccio di ferro" sono da ricercare, tra le altre cose, anche nell'episodio delle vetrate difettose, per cui centinaia di finestre non idonee, istallate dall'azienda precedente, dovranno essere sostituite. Appare tuttavia sospetta l'esitazione di Cmb, dal momento che l'azienda ha preso parte al cantiere sin dagli esordi del progetto, dove a capo figurava ancora Coopsette.

Cosa aspettarsi per il futuro

Il cielo sul "grattacielo della discordia" appare dunque ancora piuttosto nuvoloso, nonostante l'avvocato della Regione Vittorio Barosio sembri sereno nel dare conferma che il contratto di subentro di Cmb sia sicuro e in via di definizione. Speranza più che comprensibile, se non si vuole incappare in una nuova gara di appalto che allungherebbe di molto i tempi di costruzione e farebbe lievitare vertiginosamente i costi di spesa. L’avvocatura della Regione nel frattempo avrebbe presentato un ricorso al tribunale di Bologna al fine di riscuotere la fidejussione da cinque milioni di Unipol presentata dall’Ati come requisito di gara.