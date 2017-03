Decathlon apre in centro, appuntamento il 23 marzo: «I sogni a volte diventano realtà»

TORINO - Il count down è iniziato. Come vi avevamo anticipato, Decathlon si appresta a sbarcare in pieno centro a Torino. Il nuovo super negozio, 1300 metri quadrati, si troverà proprio di fronte a Porta Nuova, dove una volta c’era l’ex Hotel Ligure (piazza Carlo Felice). L’inaugurazione è prevista per giovedì 23 marzo, alle ore 15. Mancano quindi ormai pochi giorni. «Anche i sogni a volte diventano realtà» si legge sulla pagina ufficiale del negozio. Si prospetta quindi una grande festa, con una torta gigante di 30 kg ad attendere i presenti: una piccola eccezione prima di tuffarsi letteralmente nell’impero dello sport.

Decathlon sbarca in centro a Torino, esultano i residenti

Igor Cutrupi, store manager di Decathlon era stato chiaro sugli obiettivi del nuovo negozio: «Il nuovo punto vendita si inquadra perfettamente in un’area ricca di sportivi. Molti circoli sono in centro città e, a poca distanza dal punto vendita di nuova apertura, il parco del Valentino, i percorsi lungo il Po e la collina sono lo scenario preferito di runners, degli appassionati di ciclismo ed escursionismo. Dal momento che inoltre oggi la mobilità urbana è divenuta la priorità per molti ed uno stile di vita per altri, la mia volontà è quella di dare un servizio e di portare la nostra offerta più vicino agli utilizzatori». L’apertura di Decathlon è stata accolta con favore anche da parte dei residenti, che vedranno finalmente rifiorire un’area abbandonata a se stessa ormai da diversi anni. Buone notizie anche dal punto di vista occupazionale: sono 15 le nuove assunzioni previste, con la società francese che ha fatto sapere di voler privilegiare i giovani appassionati di sport.