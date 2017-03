Furto a tre per rubare un rasoio: malviventi arrestati in corso Traiano

TORINO - Sono entrati in tre in un supermercato di corso Traiano, con il chiaro obiettivo di portarsi via un rasoio elettrico. Un piano quasi perfetto quello orchestrato dai malviventi, se non fosse per l’intuizione di un attento dipendente del negozio. I tre, due cittadini marocchini di 23 anni e uno di 2, sono stati arrestati per furto aggravato in concorso dagli agenti della Squadra Volante.

La dinamica e l'arresto

Uno dei tre, dopo aver rotto la confezione ha estratto il rasoio elettrico e lo ha occultato nella sua giacca consegnando a uno dei suoi complici il carica batterie. Il tutto è avvenuto sotto gli occhi vigili di un terzo connazionale che faceva da palo. Il comportamento dei ladri però, è stato notato da un dipendente del supermercato di corso Traiano che ha chiamato la polizia, consentendo così agli agenti di arrestare i pregiudicati.