Domenica ecologica, ma non per tutti: pioggia di multe ai «furbetti»

TORINO - La prima domenica ecologica del 2017 è ormai un ricordo: tanti i torinesi che hanno apprezzato l'iniziativa, riversandosi in centro per camminare tra le vie "deserte" o per partecipare alla manifestazione Just The Woman I Am. Qualcuno però ha provato ad aggirare i divieti, prendendo lo stesso l'automobile nonostante le informazioni siano state molto chiare in tal senso.

Più di 1000 veicoli controllati, 256 multati

1128 i veicoli controllati durante la giornata, 256 i verbali redatti: tutto sommato parecchi. La multa? 85 euro a testa, con pagamento ridotto a 59,50 euro se saldato nei primi cinque giorni. Chi pensava di poter fare il «furbetto», con ogni probabilità è incappato in una sanzione. Facile pensare dunque che, in vista della seconda domenica ecologica prevista per il 2 aprile, in pochi proveranno ad aggirare il blocco alle auto. In attesa dei dati Arpa, che dovranno confermare le previsioni di riduzione delle Pm10, la certezza è una sola: i controlli intransigenti, condotti grazie al forte dispiegamento di agenti sul territorio, non hanno guardato in faccia nessuno.