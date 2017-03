Just The Woman I Am da record: 80.000 le persone in piazza a favore della ricerca

TORINO - Ieri pomeriggio, domenica 5 marzo, una marea rosa ha invaso piazza San Carlo per Just The Woman I Am, evento simbolo per la raccolta di fondi a favore della ricerca universitaria e dell’eliminazione della violenza di genere. Il successo è stato strepitoso: oltre 80.000 le persone che hanno deciso di passare in piazza, mentre 15.800 i partecipanti alla corsa/camminata. Si tratta di un record per la manifestazione, giunta ormai alla quarta edizione e capace di crescere sempre di più nel corso degli anni.

Le università torinesi unite per la ricerca

Insomma, ancora una volta Torino si conferma città sensibile e attenta verso temi d’assoluta importanza. Colore e allegria hanno contraddistinto una giornata accompagnata da un bel sole. Si tratta di una grande soddisfazione per il sistema universitario torinese: la sinergia tra Università degli Studi di Torino, Politecnico e Cus Torino ha permesso di devolvere l’intero ricavato (tolte le spese di gestione per l’organizzazione dell’evento) a favore della ricerca universitaria.

Just The Woman I Am, la "cronaca" di una giornata da record

Just The Woman I Am ha preso il via alle 10:30 del mattino, con tante attività proposte negli stand dalle associazioni e dai supporter presenti in piazza. Alle 15:50 è stato il momento dei saluti istituzionali: dalla sindaca Chiara Appendino al presidente del Consiglio regionale Mauro Laus, passando per i vice rettori delle università, le istituzioni hanno voluto salutare i tanti partecipanti a questa festa color rosa. La giornata ha raggiunto il culmine con l’avvicinarsi della partenza della corsa/camminata di 6 km. Alle ore 16,30 ha preso il via la corsa/camminata con 15.800 iscrizioni. Si può quindi parlare di un record, battuti tutti i numeri delle precedenti edizioni, grande soddisfazione nelle parole del Presidente CUS Torino Riccardo D’Elicio: «una gioia immensa. Ogni anno cresciamo sempre di più e questo fa onore a tutto il nostro sistema».