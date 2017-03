Torino Outlet Village, attesa finita: svelata la data dell’apertura del super centro commerciale

SETTIMO TORINESE - Dopo mesi di trepidante attesa, finalmente il Torino Outlet Village si appresta ad aprire le proprie porte ai visitatori: Arcus Real Estate ha infatti svelato la data di apertura del super centro commerciale alle porte di Torino. L’inaugurazione ufficiale è prevista per venerdì 24 marzo alle ore 10:00, con un programma ricco di sorprese e con l’orario di apertura prolungato per tutto il weekend fino alle 22:00.

Torino Outlet Village, negozi e design

Il Torino Outlet Village, complesso di 20.000 metri quadri distribuiti su un unico livello a cielo aperto. Un dato ancora maggiore se si sommano i vari parcheggi, ristoranti e bar, capace di arrivare a 50.000 metri quadrati: una sorta di impero dello shopping. Il centro è attraversato da una lunga via di 290 metri. Ai lati, ben 90 negozi delle migliori marche al mondo: da Adidas ad Armani, passando per Dsquared2, Ferrari, Michael Kors, Nike e tanti altri. Insomma, un Outlet prestigioso, pensato per offrire ai propri clienti un’esperienza di shopping unica. Il simbolo del Torino Outlet Village sarà l’obelisco alto 85 metri, «un ponte tra cielo e terra» come spiegato dall’architetto Claudio Silvestrin.

Progetto made in Italy e lavoro per 600 persone

Il Torino Outlet Village, progettato da Silvestri, vanta una struttura di assoluta novità e unicità: uno sviluppo orizzontale che si inserisce alla perfezione e in modo armonico nel paesaggio circostante. Situato alle porte di Torino, in una pozione strategica e al centro della rete autostradale A4, il nuovo outlet è un progetto totalmente «made in Italy». Importante anche la ricaduta occupazionale sul territorio, con oltre 600 posti di lavoro nuovi e tutto il business generato dall’indotto. La corsa per lavorare all’interno di Torino Outlet Village è già partita e le candidature inviate sono tantissime. Il count down per l’apertura del centro commerciale è ufficialmente partito: la data del 24 marzo si avvicina.