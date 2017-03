Sanità in Piemonte: visite gratuite il 9 marzo per la Giornata Mondiale del Rene

TORINO - Giovedì 9 marzo si celebra la Giornata Mondiale del Rene, un’iniziativa promossa dalla Società Italiana di Nefrologia e dalla Fondazione Italiana del Rene per sensibilizzare i cittadini su diversi aspetti delle malattie renali. Per tutto il giorno ci saranno diverse iniziative in tutto il Piemonte e, per quanto riguarda la provincia di Torino, è stato organizzato l’evento «Porte Aperte in Nefrologia» nelle strutture dell’Asl To4 e quindi negli ospedali di Ivrea, Chivasso e Ciriè. Nello specifico saranno fatte visite gratuite con la misurazione della pressione arteriosa e l’esame delle urine, a cui si aggiungono momenti informativi nelle scuole e progetti camper.

Obesità e malattie renali

Quest’anno è stato posto l’accento sul rapporto tra l’obesità e le malattie renali. L’obesità è un potente fattore di rischio per la malattia renale: aumenta notevolmente la probabilità di sviluppo dei maggiori fattori di rischio per nefropatia come diabete e ipertensione ma ha anche un effetto diretto sui reni. Ma il dato importante è che l’obesità, nonostante sia uno dei principali problemi di salute pubblica, è una condizione ampiamente prevenibile perché è causata nella maggior parte dei casi da stili di vita scorretti. In Piemonte, è stato stimato, circa 700 pazienti ogni anno giungono ad una insufficienza renale che necessita di una terapia sostitutiva con un’età media è di circa 70 anni. Questa incidenza corrisponde a circa 160-170 casi per milione di abitanti all’anno ed è sovrapponibile alla media italiana. Circa il 18% di questi pazienti viene messo in lista per trapianto renale. Grazie all’attività dei Centri trapianto del rene di Torino e Novara i pazienti trapiantati, attualmente residenti in Piemonte, sono circa 2200.

Iniziative dell’Asl To4

Anche quest’anno l’ASL To4 aderisce alla Giornata Mondiale del Rene. Oltre all’attività quotidiana svolta dai medici di famiglia e dagli specialisti dell’ASL, l’Azienda coglie l’occasione per richiamare l’attenzione dei cittadini sul problema delle malattie renali, valorizzando i rapporti tra corretti stili di vita (attività fisica, dieta, astensione dal fumo) e salute dei reni. Proprio nella giornata di giovedì 9 marzo è organizzato l’evento «Porte aperte in Nefrologia», che si svolgerà all’ospedale di Chivasso (dalle 14,30 alle 17 in Emodialisi, a piano terra), all’ospedale di Ciriè (dalle 9 alle 15 in Emodialisi, a piano terra) e all’ospedale di Ivrea (dalle 9 alle 15 presso l’atrio d’ingresso del Presidio). Sarà distribuito materiale informativo sulla prevenzione delle malattie renali, misurata la pressione arteriosa e, qualora necessario, sarà attivato un successivo programma di approfondimento clinico. Nello stesso giorno, presso l’Istituto Superiore Albert di Lanzo, un medico nefrologo e infermieri incontreranno i ragazzi per spiegare loro cos’è l’insufficienza renale, come si cura e come si previene. Sarà loro anche misurata la pressione arteriosa e si eseguirà un controllo delle urine.