L’allarme dell’Arpa: «Diffusa non conformità delle lampade abbronzanti in Piemonte»

TORINO - In Piemonte c’è una «diffusa non conformità delle lampade abbronzanti» utilizzate nei solarium. A dirlo è l’indagine svolta nel 2016 dall’Arpa sul territorio regionale, nell’ambito di una attività di controllo programmata con i Servizi di Igiene e Sanità Pubblica (SISP) delle Asl. In totale sono stati controllati complessivamente 156 apparecchi, 34 dei quali già verificati in precedenza e ricontrollati per valutare l’avvenuta riduzione delle emissioni, installati in 28 centri estetici attivi presso i territori delle otto province piemontesi. I risultati emersi hanno confermato una diffusa non conformità delle apparecchiature controllate rispetto agli standard imposti dalla normativa tecnica e richiamati da uno specifico decreto ministeriale.

Solo 38 apparecchi conformi

In conclusione dell’indagine solo 38 apparecchi, su 156 totali, sono risultati essere conformi alla normativa. I restanti, cioè il 76%, si sono rilevati non conformi, ad esempio per i livelli di emissione di radiazione ultravioletta superiori ai valori di riferimento. Per quanto riguarda gli apparecchi oggetto di una seconda verifica a seguito di esito negativo della prima, si è rilevata una sostanziale riduzione delle emissioni ultraviolette. «Anche per questo campione di lampade», specifica l’Arpa, «si confermano difformità rispetto agli standard normativi per il maggior numero di apparecchi, corrispondente al 71% del totale considerato».

Attenzione alle lampade non conformi

Le emissioni ultraviolette da lampade per uso estetico sono state classificate dall’Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC – International Agency for Reasearch on Cancer) quali agenti cancerogeni di classe I. L’utilizzo di apparecchiature non conformi e con emissioni ultraviolette superiori ai valori di riferimento rappresenta, e non poco, un fattore di rischio per la popolazione.