Tromba d’aria sulle piste, paura per 130 sciatori intrappolati in seggiovia

PRATO NEVOSO - Vento fortissimo, raffiche fino a 120 km/h e tanta paura. Non è stato un normale pomeriggio sulle piste quello vissuto da diversi sciatori a Prato Nevoso, bloccati sulla seggiovia in un momento caratterizzato da raffiche di vento potentissime.

I soccorsi e la messa in salvo di 130 sciatori

Lo scarrucolamento della fune portante della seggiovia Rossa ha portato al blocco di quest’ultima, quando diverse persone erano ancora a bordo. Gli uomini del Soccorso Alpino sono intervenuti intorno alle 14:50 per mettere in salvo 130 sciatori che, a momento dell’arresto, si trovavano a bordo della seggiovia. Circa 25 i tecnici della Delegazione Mondovì del CNAS Piemonte impegnati nelle operazioni. Le operazioni hanno richiesto agli operatori di accedere alla fune della seggiovia lungo i pali di sostengo, per poi calarsi con la corda fino in prossimità dei seggiolini, dove i passeggeri sono stati imbragati e calati loro volta a terra. Soccorsi impeccabili, che hanno permesso di mettere in sicurezza gli sciatori prima del sopraggiungere delle tenebre.