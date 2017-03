Rivoluzione biglietti e multe Gtt: guerra al cartaceo, si paga tutto con lo smartphone

TORINO - Col passare degli anni l’uso quotidiano di carta diminuisce sempre più. Prova ne è il fatto che la Cooperativa Arcobaleno che gestisce la raccolta differenziata con Cartesio nell’ultimo periodo ha ridotto sensibilmente il quantitativo giornaliero. Dal Consiglio comunale arriva l’invito alla sindaca Chiara Appendino e alla sua Giunta a mettere in pratica una sorta di rivoluzione che prevede la graduale smaterializzazione sia dei biglietti singoli per i mezzi pubblici che delle multe fatte a bordo degli stessi. La campagna informativa che invita i passeggeri a «bippare» è stata presa ad esempio per chiedere che anche per i biglietti validi una corsa non sia sprecata carta ma si metta a punto un sistema che consenta l’acquisto del titolo di viaggio con un sms o sull’app del Gruppo Torinese Trasporti.

Pagamenti via sms o tramite l’app

Prima di poter procedere c’è bisogno dell’approvazione di Gtt, unita alla collaborazione con i comuni dell’Area Metropolitana e con la Regione Piemonte. Quello a cui si mira è una semplificazione nei sistemi di pagamento e di controllo dei titoli di viaggio introducendo la digitalizzazione per tutto ciò che è rimasto cartaceo. In particolare la mozione approvata in Sala Rossa chiede di estendere la tessera Bip anche per i biglietti di singola corsa in modo tale che sia ricaricabile e non usa e getta, di poter utilizzare l’app per effettuare le ricariche della tessera o, in alternativa, apporre un codice univoco Qr-Code a bordo dei mezzi pubblici che consenta la validazione mediante lettura dello stesso utilizzando uno smartphone. Qr-Code che potrebbe essere generato anche in automatico dallo smartphone per poter accedere in metropolitana.

Le multe stampate in automatico

Tra ciò che i consiglieri comunali vorrebbero per il futuro c’è anche un nuovo metodo per fare le multe a chi viene beccato senza biglietto. Si chiede di valutare la possibilità di stampare in automatico il verbale di sanzione senza necessità di compilazione a mano dello stesso da parte dei controllori. Il tutto una volta trasferiti in modalità elettronica tutti i titoli di viaggio.