Tief 2017: firmato memorandum per incontri tra imprese a Dubai e a Torino

TORINO - Un accordo per collaborare nell'organizzazione dei prossimi appuntamenti con il Turin Economic Islamic Forum e il Global Islamic Economy Summit, l'annuale evento ospitato negli Emirati arabi dedicato alle grandi sfide dell'economia e alle opportunità offerte dalla finanza islamica.

L'incontro tra Appendino e Abdulla Al Awar

Questa mattina, in apertura della seconda giornata del Tief 2017, la sindaca Chiara Appendino, il ceo del Dubai Islamic Economy Development Centre (Diedc), Abdulla Al Awar, e Alberto Brugnoni dell'Associazione per lo sviluppo di strumenti alternativi e di innovazione finanziaria (Assaif), hanno firmato un'intesa che impegna reciprocamente le istituzioni e l'associazione a organizzare, nel corso dei due eventi incontri Business to Business di una giornata - chiamati Tief Dxb quello di Dubai e Gies To quello in programma sotto la Mole - invitando esponenti del mondo economico e finanziario internazionale, in particolare di quello legato all'economia islamica.

[Comunicato Stampa]