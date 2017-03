Parcheggio in piazza Bengasi, l'assessore conferma: «Una necessità per Torino»

TORINO - Lo conferma l'assessore Lapietra: il Ministero dell'Ambiente ha ordinato una nuova disposizione per i fondi destinati alla realizzazione del parcheggio presso l'ospedale CTO. Lo aveva già affermato alcune settimane fa e, a oggi, aggiunge che quei 5 milioni di euro verranno stanziati per la costruzione del parcheggio di interscambio di piazza Bengasi, futuro capolinea della metro 1 di Torino.

Cosa ne sarà del parcheggio del CTO?

I fondi messi a disposizione dal Ministero saranno dunque reindirizzati a opere già appaltate. Il fatto sarebbe stato confermato direttamente a Lapietra dall'assessore regionale ai trasporti Francesco Balocco, eppure il consigliere Osvaldo Napoli non appare ancora del tutto convinto. "Chiederò in Regione di riproporre il discorso. Non sono di quelli che fanno perdere tempo", dice Napoli, "ma credo fermamente che il parcheggio del CTO sia molto importante".

5 milioni per il parcheggio di piazza Bengasi

Lo stanziamento regionale del valore di 5 milioni di euro sarà dunque disposto per la costruzione del parcheggio di interscambio di piazza Bengasi. A tal proposito, il capogruppo Lo Russo interroga gli assessori Lapietra, Montanari e Sacco rispettivamente su tre punti: innanzitutto domanda a Lapietra le modalità che intende utilizzare per reperire i fondi necessari alla realizzazione dell'opera; dopodiché passa la palla all'assessore Montanari, chiedendogli di delineare il quadro urbanistico generale che guiderà tale costruzione e infine si rivolge a Sacco, sul tema dello spostamento del mercato. "La metropolitana, più o meno speditamente, avanza" afferma provocatorio Lo Russo, "arriveremo a un punto in cui dovremo chiederci cosa fare di piazza Bengasi".

Il bando per il parcheggio Bengasi

Lapietra, dal canto suo, ribadisce l'intenzione di utilizzare i cinque milioni di euro provenienti dal Ministero e inizialmente destinati al parcheggio del CTO, per iniziare i lavori sul parcheggio di interscambio. Per sostenere la fattibilità dell'opera, l'assessora afferma di voler indire un bando per affidare la gestione dei parcheggi in superficie (circa 200 posti auto) alle imprese che realizzeranno l'interscambio della struttura. "In questo modo", afferma Lapietra, "riusciremo a fare il bando e a realizzare il parcheggio di interscambio di piazza Bengasi». L'intervento dell'assessore si conclude dunque ribadendo l'importanza di tali parcheggi per la città di Torino: "E' mia intenzione, con il sindaco di Moncalieri, andare al Ministero dell'Ambiente a chiedere delle risorse aggiuntive per il parcheggio di interscambio: la città di Torino ne ha la necessità".