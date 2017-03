Armato di coltello deruba una prostituta: rapinatore «beccato» a casa della nonna

TORINO - Pensava di farla franca il rapinatore seriale di prostitute che a fine febbraio ha derubato una donna in corso Orbassano. In realtà i poliziotti gli stavano dietro da tempo e negli scorsi giorni sono riusciti a rintracciarlo e sorprenderlo a casa della nonna, grazie a una leggerezza apparentemente irrilevante.

La rapina e il fermo per un parabrezza lesionato

Non era la prima volta che l’uomo, un cittadino italiano di 41 anni, prendeva di mira una prostituta. Così è successo anche questa volta quando il malvivente si è avvicinato alla signora e, dopo aver contrattato una prestazione sessuale, le ha puntato un coltello alla gola e l’ha rapinata, portandole via 80 euro. Grazie all’acquisizione delle immagini di un esercizio commerciale ubicato nella zona e al racconto della vittima, i poliziotti sono riusciti però a individuarlo: è stato il parabrezza lesionato dell’auto a tradire il rapinatore e a mettere gli agenti sulle sue tracce. Sulla base degli indizi, i poliziotti hanno rintracciato la macchina sotto casa della nonna: l’uomo, incredulo nel vedere le forze dell’ordine, è stato sottoposto a fermo per rapina aggravata.