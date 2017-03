Voragine di viale Thovez, a una settimana di distanza ecco la situazione

TORINO - Ricordate la voragine di cinque metri di diametro al 2 di viale Thovez? A una settimana dal giorno dell'incidente che bloccò la viabilità a causa della rottura di un tubo dell'acqua, hanno il via i lavori di asfaltatura. La data ti riapertura della strada al traffico sarebbe dunque stata fissata da Smat per giovedì di questa settimana.

I lavori in viale Thovez

Una volta sostituita la tubatura collassata e riparata la fognatura sottostante gli uomini della Smat hanno iniziato le operazioni per riasfaltare la strada. La riparazione della fognatura pare che abbia impegnato più del previsto poichè questa era invasa da detriti e terra e perchè collocata a quasi 6 metri di profondità. Per il momento la strada è ancora chiusa e nei prossimi giorni si procederà con gli interventi sui marciapiedi.