Beccato in un supermercato a rubare parmigiano: ladro denunciato per la sesta volta in 2 mesi

TORINO - Pare proprio che le denunce non facciano alcun effetto al ladro seriale di supermercati, beccato per la sesta volta in due mesi dai poliziotti a commettere lo stesso reato. L’ultimo furto? Nove confezioni di parmigiano.

Il furto e l'arresto

Con ogni probabilità, la tecnica adottata dal ladro, un cittadino rumeno di 26 anni, era sempre la stessa: entrava nel supermercato, acquistava un oggetto di poco valore per giustificare il suo ingresso, e occultava all’interno di uno zainetto i prodotti alimentari rubati. Questa volta però, quando si è presentato alle casse pretendendo di pagare solamente una bottiglietta d’acqua, ha trovato ad attenderlo un addetto all sicurezza. Il vigilante, dopo aver notato i movimenti sospetti del ladro, lo ha costretto ad aprire lo zainetto e a tirare fuori le confezioni di parmigiano appena trafugate. I poliziotti del Commissariato Barriera Milano, giunti sul posto poco dopo, hanno arrestato il ladro recidivo per furto aggravato.