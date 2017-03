Festa della Donna, la polizia in piazza con un camper: «Venite a denunciare le violenze»

TORINO - La polizia di Stato scende in campo contro la violenza di genere. Dopo la giornata di San Valentino, questa volta le forze dell’ordine saranno in piazza Castello con un camper: dalle 10:30 alle 18 infatti, sarà allestito un punto informativo davanti al Palazzo della Regione. L’obiettivo? Offrire supporto alle vittime di violenza.

Denunciare chi maltratta le donne: ecco dove

«Questo non è amore» è lo slogan dell’iniziativa, organizzata in tutte le province italiane. È importante ribadire che la Questura di Torino ha da tempo predisposto nei suoi uffici (presso la Divisione Anticrimine e nei tre Commissariati di P.S. distaccati di Rivoli, Ivrea e Bardonecchia) delle sale d’ascolto, concepite quale «spazio protetto, attrezzato e confortevole» dedicato all’accoglienza ed all’ascolto delle vittime di violenza, fase necessaria e propedeutica all’eventuale proposizione di denuncia/querela e all’avvio di un percorso giudiziario. In questi spazi, negli stessi orari, sarà presente un’equipe per fornire supporto ad eventuali vittime. Ecco perché oggi, festa della Donna, è più che mai importante recarsi dalle forze dell’ordine e denunciare qualsiasi tipo di maltrattamento. La violenza non deve essere mai ammessa.