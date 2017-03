TORINO - Fino alla fine del mese di marzo, unicamente dal lunedì al venerdì, il tram della linea 4 di Gtt sarà limitato in piazzale Caio Mario per permettere i lavori di potatura degli alberi in corso Unione Sovietica.

Per evitare grossi disagi ai passeggeri, il Gruppo Torinese Trasporti, la società che si occupa del trasporto pubblico torinese, ha messo a disposizione il servizio di bus sostitutivo sul tratto che va da piazzale Caio Mario verso Strada del Drosso.