Rapinatore terrorizza gli studenti del Meucci: 12enne picchiata con violenza inaudita

TORINO - Sceglieva le sue vittime tra gli 11 e i 13 anni, aspettava che queste uscissero da scuola e si dirigessero verso casa, dopodiché colpiva con straordinaria efferatezza. Questo l'iter di azione di quello che è stato ribattezzato come "il rapinatore degli studenti». L'uomo, nel mese di febbraio, si è reso protagonista di diverse azioni criminose ai danni dei più giovani: sottraeva loro cellulare, tablet ed eventualmente il denaro che portavano addosso. Le rapine si concentravano esclusivamente nel centro città, in particolare, l'uscita dell'Istituto Meucci è stato più volte teatro delle efferatezze dell'uomo.

La violenza delle rapine

Il filo conduttore delle 5 azioni di furto, commesse dal tossicodipendente ai danni dei ragazzi, è la ferocia con cui l'uomo si accaniva sulle sue vittime. Uno dei ragazzi assaliti ha infatti raccontato come, nonostante avesse gettato a terra la cartella, l'uomo avesse continuato a inseguirlo senza tregua. A nulla è valso neppure il tentativo di rifugiarsi all'interno dell'androne di casa di un'altra delle vittime. Per sottrarle il cellulare e pochi soldi, l'uomo si è scagliato su di lei con calci e pugni, come si vede dalle telecamere di videosorveglianza del palazzo, ed è poi scappato via immediatamente dopo.

Collaborazione tra le forze dell'ordine

L'identificazione e l'arresto del senza tetto C.D., classe 1981, sono state tutt'altro che semplici: da principio gli agenti della Squadra Mobile hanno battuto palmo a palmo la zona di Porta Palazzo, ipotizzando che gli oggetti sottratti ai ragazzi venissero ricettati in quest'area. Dopodiché, individuato il protagonista del crimine, sono iniziate le operazioni di monitoraggio, rese ancor più difficoltose dagli spostamenti dell'uomo fuori Torino. Il rapinatore è stato infine fermato presso la casa di un'amica e tratto in arresto. La collaborazione congiunta degli agenti della Squadra Mobile e del Commissariato di San Secondo ha permesso una risoluzione rapida delle indagini. «Quando un delitto è così efferato e colpisce i nostri figli, tutte le forze dell'ordine ci mettono l'anima» ha dichiarato Marco Martino, dirigente della Squadra Mobile.