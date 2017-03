Calzature da 25mila euro per i ricchi di Dubai, il prodotto è tutto torinese

TORINO - Si sa che Dubai è la patria del lusso e delle spese folli. Ed è così che una piccola azienda di Torino, la A&V Fashion, da cinque anni si è specializzata in abbigliamento e da un anno è entrata prepotentemente nel mercato islamico con calzature extra lusso. I costi non sono proprio per tutti: si va da 3mila euro a fino 25mila euro per un paio di scarpe con inserti in argento, oro e platino.

In totale al progetto A&V Fashion partecipano 35 persone, tra cui diversi sono artigiani piemontesi e marchigiani. Il prossimo 30 aprile per l’azienda torinese sarà un giorno importante, quello della presentazione della nuova collezione donna che avrà luogo proprio a Dubai e che si propone per una clientela selezionata in cerca del lusso estremo.

L’azienda ha una storia molto lunga, 60 anni fa Raffaele Vietri aprì una bottega artigiana di calzature da uomo fatte a mano. La tradizione è stata poi portata avanti dal figlio Antonio che, dopo essere sbarcato sui principali mercarti internazionali, si è rivolto agli Emirati Arabi.