Dopo un esame va in cappella e le sparisce il portafoglio, furto all’ospedale Martini

TORINO - Ha lasciato la borsa incustodita per pochi minuti, giusto il tempo di accendere un cero e scrivere un pensiero nella piccola cappella interna all’ospedale Martini. Quando è uscita dalla struttura ospedaliera, in cui si era recata per fare un esame, Elettra B. di 79 anni ha scoperto che nella sua borsa era sparito il portafoglio con tutti i soldi e i documenti. La pensionata è tornata indietro, ma è stato tutto inutile.

Furto? Non sarebbe una novità

La settantanovenne ha chiesto aiuto al personale sanitario, ma del suo portafoglio nessuno ha più avuto traccia. L’ipotesi del furto è quella più accreditata anche perché non sarebbe una novità all’interno della struttura di via Tofane, anzi è ormai una denuncia ricevuta quasi quotidianamente. E anche Elettra B. ha sporto denuncia al commissariato San Paolo di corso Peschiera.