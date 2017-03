Incidente tra due auto in corso Sebastopoli: si ribalta una Panda, due in ospedale

TORINO - Incidente per fortuna più spettacolare che grave. Questa mattina, poco dopo le ore 11, all’incrocio tra corso Siracusa e corso Sebastopoli due auto, una Opel Corsa e una Fiat Panda, sono rimaste coinvolte in un sinistro stradale che ha visto il ribaltamento di una delle due. La circolazione ha subito fortissimi rallentamenti e vari blocchi da parte della polizia di stato e la municipale intervenuti sul posto.

Due feriti non gravi

Nonostante dopo lo scontro la Fiat Panda si sia ritrovata ribaltata sulla fiancata destro, non ci sono stati feriti gravi. Solo due donne sono state accompagnate presso il pronto soccorso dell’ospedale Martini in codice verde.

Incidente con ribaltamento in corso Sebastopoli (© Diario di Torino)

