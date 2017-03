Fast&Furious in San Salvario, 18enne senza patente si schianta contro un’altra auto

TORINO - Per un momento sembrava di assistere alle riprese del celebre film Fast&Furious, in realtà si trattava di un inseguimento spericolato da un 18enne senza patente e la polizia, nel cuore di San Salvario. Il bilancio? Una donna in ospedale e il giovane ragazzo arrestato.

L'inseguimento per le vie della città

Tutto è iniziato in corso Vittorio Emanuele angolo corso Massimo D’Azeglio quando un’automobile con a bordo due persone non si è fermata all’alt intimato dalla polizia durante un normale posto di controllo: da qui ne è nato un folle inseguimento verso l’esterno della città, con la macchina che per garantirsi la fuga ha zigzagato tra i veicoli prima di andare a sbattere contro una Fiat Punto guidata da una donna. Dopo l’incidente, l’auto ha imboccato contromano via Silvio Pellico per poi svoltare in via Ormea dove la corsa dei fuggiaschi è terminata grazie all’intervento dei poliziotti.

L'arresto del ragazzo, la donna in ospedale

Nell’auto, gli agenti della Squadra Volante hanno trovato una mazza da baseball e una maschera di Guy Fawkes. Gli accertamenti svolti hanno permesso di evidenziare come alla guida della vettura vi fosse un giovane italiano 18 anni con diversi precedenti penali, tra l’altro privo di patente. Il ragazzo è stato quindi arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e omissione di soccorso, oltre che denunciato per il possesso della mazza da baseball e lesioni personali. La seconda persona presente in auto è risultata esterna ai fatti, mentre la donna è stata ricoverata in Pronto Soccorso in codice verde.