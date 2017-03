Quartiere Aurora, 7 arresti negli ultimi 4 giorni: in manette per stalking l’8 marzo

TORINO - Sette arresti in appena quattro giorni. La polizia di Stato del Commissariato Dora Vanchiglia è stata molto indaffarata nelle ultime ore soprattutto nell’area del mercato di Porta Palazzo e nel quartiere Aurora. Il primo arresto è avvenuto sabato 4 marzo: un’attività di indagine ha portato gli agenti a perquisire l’alloggio di un italiano pluripregiudicato per stupefacenti in corso Giulio Cesare e a trovare 28 tavolette di hashish, di 100 grammi ciascuna, per un peso complessivo di 2,8 chilogrammi, 130 grammi di sostanza da taglio e 10mila euro in contanti. Il residente è stato arrestato.

Quattro spacciatori in manette

In via Cesare Balbo la polizia ha arrestato quattro spacciatori. Grazie all’ausilio del Reparto Prevenzione Crimine e del Nucleo Cinofili sono stati sorpresi i pusher intenti a vendere marijuana. A loro carico sono stati sequestrati una ventina di grammi fra marijuana e cocaina. Tutti sono stati tratti in arresto per violazione della Legge sugli stupefacenti.

Topo d’auto in corso Regina Margherita

Intorno alle 4 di mattina, nella notte tra il 7 e l’8 marzo, è arrivata una telefonata al 113 che segnalava la presenza di un ladro d’auto in corso Regina Margherita. Quando gli agenti sono arrivati sul posto hanno beccato un cittadino italiano di 58 anni intento a trafugare, con un sistema rudimentali di ganci in ferro, l’autoradio di una vettura in sosta. Arrestato.

Stalking e arresto l’8 marzo

Nel giorno della Festa della Donna la polizia ha tratto in arresto un cittadino moldavo di 51 anni. Quest’ultimo, già oggetto di condanna a 10 mesi e 3 giorni di carcere per atti persecutori nei confronti dell’ex convivente, è stato individuato e arresto in esecuzione del provvedimento.