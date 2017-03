Box auto messi a soqquadro in via Rivarolo, gli agenti si lanciano all'inseguimento dei colpevoli

TORINO - I due italiani, rispettivamente di trentacinque e trentatre anni, avevano appena concluso le loro "operazioni" sui box di via Rivarolo, quando gli agenti della Squadra Volante sono sopraggiunti sul luogo. La polizia si è trovata di fronte a lucchetti troncati e box completamente messi a soqquadro. Uno dei colpevoli è stato fermato poco distante con ancora in mano una grande tronchese, di cui cercava di liberarsi alla vista degli agenti. L'uomo inoltre è stato trovato in possesso di una pistola a gas, un cacciavite e un coltello a serramanico.

Inseguimento in lungo Dora Napoli

Il secondo uomo invece, alla vista degli agenti, si è dato immediatamente alla fuga raggiungendo il tetto di un palazzo confinante. La Squadra Volante si è dunque lanciata all'inseguimento in lungo Dora Napoli. Una volta fermato il colpevole, gli agenti hanno ritrovato un furgone, con le portiere forzate e il cassone vuoto, nella stessa via. Con buona probabilità i due uomini pensavano di utilizzarlo per caricare la merce trafugata dai box.