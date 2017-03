Orgoglio torinese in California, premio internazionale per l’Ortopedia del Mauriziano

TORINO - Nei prossimi giorni l’Ortopedia universitaria dell’ospedale Mauriziano di Torino riceverà il primo premio internazionale come miglior video di protesica di ginocchio come tecniche all’avanguardia. L’importante riconoscimento avverrà durante il Congresso più importante al mondo di Ortopedia e Traumatologia, l’American Academy of Orthopaedics and Traumatology Meeting, che avrà luogo a San Diego (California) e vedrà la partecipazione di oltre 30mila ortopedici da tutto il mondo.

Il premio, un grande riconoscimento

Il riconoscimento è riferito alle ricostruzioni e riparazioni dell’apparato estensore del ginocchio nei primi impianti di protesi di ginocchio o nelle revisioni, casi molto complessi. Questa problematica è una delle complicanze da gestire per salvare una protesi di ginocchio. Solo nell’ultimo anno e solo all’ospedale Mauriziano le richieste di intervento di questi tipo sono triplicate con pazienti non solo piemontesi, ma anche di altre regioni. «Questo è motivo di orgoglio e prestigio per il Centro di riferimento di chirurgia del ginocchio del Mauriziano», fanno sapere dalla struttura sanitaria.

Altri due premi

L’équipe del Mauriziano, in collaborazione con i colleghi dell’ospedale San Luigi di Orbassano, ha ottenuto altri due riconoscimenti: uno sulla chirurgia artroscopica del gomito ed uno sul trattamento chirurgico delle fratture di spalla, tecnica innovativa creata con il primario dell'ospedale di Ciriè.